Vasco se prepara para maratona de jogos contra Ponte Preta

O Vasco começou a semana se preparando para uma verdadeira maratona de jogos contra a Ponte Preta. A partir de quarta-feira, a equipe do técnico Adilson Batista fará três jogos contra o time de Campinas em apenas sete dias, sendo dois pela Copa do Brasil e um pela Série B.

Os dois primeiros jogos serão no Moisés Lucarelli, enquanto que no dia 30 as equipes se enfrentam em São Januário, no Rio, no jogo que vai definir quem avança na Copa do Brasil.

Para o meia Douglas, a sequência de partidas contra o mesmo adversário vai exigir ainda mais atenção aos detalhes. "A gente vai saber como eles jogam e vice-versa. Jogo em cima de jogo vai ficar muito repetitivo, principalmente nas escalações. Então nas partidas tem que ter um algo a mais", destacou.

Tentando mirar o foco para o primeiro dos três confrontos, válido pela Copa do Brasil, o jogador ressaltou a importância de marcar gols no interior paulista. "A gente sabe que é difícil quando se joga desta forma. Temos que fazer o possível para tentar fazer o gol fora de casa e trazer a vitória, para poder decidir aqui dentro (em São Januário). O time está bem confiante", afirmou.