Vasco se reapresenta com oito reforços e Doriva quer mais

Acabaram as férias do Vasco. Os jogadores que vão formar o time vascaíno para o Campeonato Carioca se apresentaram na sede do clube em São Januário nesta sexta-feira, primeiro dia útil de 2015.

Os atletas passaram por uma bateria de exames durante todo o dia. Eles vão fazer o primeiro treino na segunda-feira em São Januário e à tarde viajam para a cidade de Pinheiral, onde será realizada a pré-temporada até o dia 18 deste mês.

Houve uma grande reformulação no elenco na comparação com o time que disputou a Série B em 2014 e o técnico Doriva sabe que terá muito trabalho pela frente. "O clube está passando por um momento de transformação. Não tivemos tempo de avaliar os atletas dentro de campo. Estamos dando uma grande importância para a pré-temporada. Teremos trabalho em tempo integral. E vai dar para nos conhecermos", disse o treinador.

Por enquanto, o clube confirmou oito contratações, com destaque para o meia Marcinho, que estava no Vitória. Mas Doriva não descartou a chegada de novos reforços. "A nossa ideia é iniciar os trabalhos e analisar as carências. Diante disso, vamos atacar o mercado para sanar essas carências."

O primeiro jogo do Vasco nesta temporada será o clássico amistoso contra o Flamengo, no dia 21 deste mês, em Manaus. Em seguida, o time enfrenta o São Paulo no mesmo local, também de forma amistosa.