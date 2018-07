Vasco se reapresenta e inicia preparação para despedida

Em clima de fim de temporada, e com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro garantido, o time do Vasco se reapresentou nesta terça-feira ao clube. Os jogadores realizaram um treino tático em campo reduzido sob o comando dos auxiliares técnicos Marcelo Salles e Jorge Luis. O treinador Joel Santana acompanhou apenas o início da atividade.

O lateral-direito Carlos César e o volante Fabrício foram poupados do trabalho tático, mas devem estar à disposição de Joel Santana para o jogo contra o Avaí, neste sábado, em Florianópolis, pela última rodada da Série B.

É possível que para esse jogo Joel Santana dê oportunidades a jovens da base, projetando a próxima temporada, quando o elenco deve passar por grande reformulação. O Vasco tem 13 jogadores cujos contratos se encerram ainda neste ano e, por causa da mudança recente de comando no clube, eles ainda não têm situação de permanência definida.