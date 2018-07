Vasco se recupera de derrota em clássico e bate Bangu por 2 a 0

RIO - Após a derrota no clássico contra o Flamengo, o Vasco se reabilitou no Campeonato Carioca ao vencer o Bangu por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio de Moça Bonita, pela nona rodada. A vitória se deu após duas boas substituições feitas pelo técnico Adilson Batista - a entrada de Thalles e Montoya, que marcaram os dois gols vascaínos.

O jogo contou também com uma boa atuação do meia Douglas, que parece estar recuperando o bom futebol na equipe e comemorou o resultado. "Queríamos que a vitória tivesse sido contra o Flamengo, mas queremos parabenizar a todos pelo resultado de hoje (quarta)", disse o jogador recentemente contratado junto ao Corinthians ao fim da partida.

O Bangu começou o jogo atacando e em busca de nova vitória - venceu o Bonsucesso na última rodada - para ficar mais distante da zona de rebaixamento. Logo no início, Almir passou para Rodrigo Pinho na intermediária vascaína, o atacante invadiu a área e chutou, mas, bem posicionado, Martín Silva fez uma grande defesa.

O time da casa marcava bem e o Vasco tinha dificuldades para sair ao ataque, mas em uma bobeira da defesa do Bangu, Guiñazu recuperou a bola, tocou para Everton Costa, que invadiu a área sozinho e chutou em cima do goleiro Rafael Silva. Depois disso, o tima da casa relaxou na marcação e passou a dar mais brechas aos vascaínos.

O segundo tempo começou bastante aberto e com os dois times se movimentando muito. E o Vasco iniciou as tentativas de ataque. Em uma cobrança de falta, Douglas chutou com efeito e o goleiro Rafael Silva fez uma bela defesa.

Depois de algumas alterações promovidas por Adilson Batista no ataque como a entrada de Thalles e Montoya, a equipe melhorou e tomou conta do jogo. Em uma subida de André Rocha ao ataque, o lateral-direito cruzou na área, Thalles se antecipou aos zagueiros e desviou para marcar o primeiro gol vascaíno. E os cruzmaltinos seguiram pressionando. Em uma troca de passes, Montoya recebeu na intermediaria, driblou dois defensores e chutou forte no canto para ampliar o resultado.

FICHA TÉCNICA

BANGU 0 x 2 VASCO

BANGU - Rafael; Felipe Foca, Wagner, Luiz Felipe e Bruno; Raphael Azevedo, Juninho (Christiano), Rodrigo Dantas (Geovani) e Almir; Rodrigo Pinho e Mateus. Técnico: Mario Marques.

VASCO - Martín Silva; André Rocha, Luan, Rafael Vaz e Diego Renan; Guiñazu, Aranda, Fellipe Bastos (Pedro Ken) e Douglas; Everton Costa (Thalles) e Edmílson (Montoya). Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Thalles, aos 23, e Montoya, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Fellipe Bastos (Vasco).

ÁRBITRO - Grazianni Maciel Rocha.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).