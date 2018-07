Vasco se revolta com campanha e suspende patrocínio pontual horas após anunciá-lo

"O Club de Regatas Vasco da Gama anuncia a suspensão do patrocínio pontual da marca de chocolate 5 Star por não concordar com os termos da campanha veiculada em redes sociais. O Vasco acertou o patrocínio na camisa de jogo oficial, como já o fez com diversas empresas, mas em nenhum momento seu corpo diretivo aprovou a campanha veiculada", explicou o clube em nota.

Na campanha em questão, a marca dizia acreditar que o patrocínio poderia ajudar o Vasco a se manter na Série A. No entanto, parecia brincar com a situação desesperadora do clube na tabela ao dizer confiar no "Vasco no G16", os 16 times que permanecerão na elite para o ano que vem.

"O Vasco tem uma relação extremamente leal com alguns dos maiores anunciantes do país, mas tem que ser firme em relação ao uso de seu nome, em qualquer momento e em qualquer situação", comentou o clube.