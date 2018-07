Vasco sonda Marco Aurélio Cunha para ser diretor

RIO DE JANEIRO - Após o pedido de demissão de Rodrigo Caetano, ex-Grêmio, na quinta-feira à noite, o Vasco procura um novo diretor executivo. Nesta sexta, o ex-dirigente do clube, após três anos com a equipe vascaína, esteve em São Januário antes de viajar em férias com a família.

O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, disse que pode tentar a contratação do ex-dirigente do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, hoje vereador da capital paulista.

Médico, Cunha é amigo do técnico vascaíno, Ricardo Gomes, afastado desde o Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em 28 de agosto. Os dois trabalharam juntos no São Paulo, em 2010.