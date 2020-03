Vasco suspende treinos até a próxima segunda-feira

Assim como fizeram os outros grandes do Rio de Janeiro, o Vasco decidiu nesta terça-feira suspender os treinos e as demais atividades dos jogadores em razão da pandemia de coronavírus. O elenco voltará ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 23, segundo determinação do clube.

A reapresentação será às 15 horas no CT do Almirante. A direção, contudo, avisa que a data e o horário ainda são provisórios, com possibilidade de mudanças nos próximos dias.

"O clube orienta que todos os profissionais, sem exceção, sigam as recomendações das autoridades de saúde e do departamento médico. Uma nova atualização sobre as devidas orientações será enviada até no máximo até a próxima sexta-feira (20/3)", anunciou o clube de São Januário, em comunicado.

Com a decisão, o Vasco segue o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense, que já haviam suspendido suas atividades por precaução. No caso do rubro-negro, jogadores e o técnico Jorge Jesus chegaram a fazer testes clínicos. A prova do treinador deu positiva e a contraprova, inconclusiva.

A suspensão das atividades por parte dos clubes vem sendo anunciadas desde que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) decidiu na segunda paralisar o Campeonato Carioca por 15 dias. No total, 20 dos 27 Estaduais foram suspensos nas últimas 24 horas.