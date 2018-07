Vasco tem a volta de Edmilson contra o Sampaio Corrêa

RIO - O Vasco vai ter o retorno do artilheiro Edmílson para o jogo desta terça-feira contra o Sampaio Correia, no estádio Alberto Silva, o Albertão, em Teresina, às 21h50, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem também volta ao time é o volante Pedro Ken. Ambos passaram por um longo processo de recuperação que os manteve de fora desde o início da competição. O atacante deve começar no banco de reservas, mas Ken estará entre os titulares.

No entanto, o Vasco não poderá contar com seu principal armador, o meia Douglas. Visando o decorrer da competição, o técnico Adilson Batista resolveu preservar o jogador, que nem sequer viajou para o Piauí. Além de Douglas, o goleiro Martín Silva, a serviço da seleção uruguaia, e o atacante Thalles, que está com a seleção brasileira sub-21, também vão desfalcar a equipe.

A delegação vascaína chegou em Teresina na madrugada desta segunda e foi ovacionada por cerca de 300 torcedores. Essa animação deve ser a prévia da festa que a torcida nordestina do Vasco fará no estádio durante o jogo.

Por causa de uma punição, o time carioca foi obrigado a mandar seus jogos fora do Rio. Inicialmente, optou por jogar na Arena da Amazônia, mas o estádio será preservado para a Copa do Mundo. Então, o clube escolheu o Albertão como alternativa, contando com o grande número de torcedores vascaínos no Piauí.

Com um jogo a menos no campeonato, o Vasco ocupa a sexta colocação, com sete pontos conquistados até o momento.