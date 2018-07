Vasco tem confronto direto para se aproximar do acesso

Enquanto os já garantidos Joinville e Ponte Preta se enfrentam em jogo que pode encaminhar o campeão da Série B, Ceará e Vasco duelam no Castelão, na tarde deste sábado, em Fortaleza, tentando se aproximar do acesso. A situação vascaína é relativamente tranquila, em terceiro lugar com 59 pontos, mas a ordem é confirmar o retorno à divisão de elite o quanto antes.

O Ceará também está na briga pelo acesso, com 51 pontos, e é considerado um adversário direto do Vasco. Por isso, uma vitória neste sábado em Fortaleza, em jogo marcado para começar às 16h20, será um passo decisivo para o time carioca na reta final da Série B.

"Nessa reta final, nós demos uma cambaleada diante do Santa Cruz e do América-RN (duas derrotas fora de casa), mas já recuperamos (o Vasco vem de vitória sobre o ABC no Maracanã). Vai ser um bom jogo", disse o técnico Joel Santana. "Estamos lutando com mais quatro ou cinco concorrentes. Um deles é o Ceará", completou.

Joel Santana preferiu não confirmar a escalação vascaína, mas a equipe que irá a campo deverá ter poucas mudanças. Rodrigo volta à zaga após cumprir suspensão, enquanto Dakson ganha a vaga do contundido Pedro Ken no meio. Na frente, Maxi Rodriguez mais uma vez fará dupla com Kleber.