Vasco tem de desencantar na casa do Corinthians para seguir vivo no Brasileirão

O Vasco não quer repetir os passos do rival Botafogo e ser outro grande rebaixado na atual edição do Brasileirão. Afundado na zona de perigo, os cariocas sabem que só uma vitória interessa na visita ao Corinthians, neste domingo, às 16 horas, na Neo Química Arena. Sob pressão, os vascaínos terão de desencantar no estádio, no qual jamais ganharam.

Não bastasse a campanha pífia no Brasileirão, os comandados de Vanderlei Luxemburgo ainda terão dois tabus pela frente. São quatro visitas ao estádio corintiano e nenhum ponto somado. O time necessita dos três e, para isso, precisará de gols. O ataque também jamais marcou em Itaquera.

O treinador vascaíno promete mudanças na equipe após derrota por 2 a 0 para o Internacional, em São Januário. Esse duelo causou muita polêmica por causa da não utilização do VAR no primeiro gol gaúcho, a ponto de o clube pedir a anulação do jogo na Justiça.

Luxemburgo não acredita na remarcação do duelo e promete "chacoalhar" o elenco com discurso motivacional e mudanças na equipe. Ele pode modificar a escalação em todos os setores.

Marcelo Alves cumpriu suspensão e briga por vaga na defesa com Ricardo Graça. No meio, Benítez não vem treinando por causa dos problemas musculares e pode ceder vaga para Carlinhos. Andrey e Juninho são outros candidatos para possíveis surpresas no meio-campo do Vasco. Assim como Ygor Catatau pode pintar na vaga de Talles Magno na frente.

O Vasco não vence no Brasileirão há cinco rodadas e perdeu os últimos três jogos, com seu ataque passando em branco nessas derrotas. Apenas desencantando, a equipe ganhará força para o duelo direto com o Goiás, na quinta-feira.