Vasco tem folga antes de último jogo da temporada

Com o acesso garantido para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco não precisou treinar nesta sexta-feira, na véspera da última partida na Série B. O elenco viajou pela manhã para Florianópolis onde enfrenta o Avaí, sábado, para encerrar 2014 com uma vitória sobre o rival que lhe impôs a pior derrota do ano.

O jogo na Ressacada vale principalmente como uma vingança pela derrota por 5 a 0, em pleno São Januário, na última rodada do primeiro turno. Agora o Vasco já está com o acesso garantido, enquanto o Avaí precisa da vitória para se juntar a Joinville e Ponte Preta e também subir.

Na última partida do ano, o Vasco não vai contar com o goleiro Martin Silva, que reclamou de dores no tendão de Aquiles do pé direito e sequer viajou com o elenco para Florianópolis. A equipe deverá ter: Jordi; Diego Renan, Luan, Rodrigo e Lorran; Guiñazu, Aranda (Fabrício), Jhon Cley e Douglas; Maxi Rodriguez e Kleber.