Vasco tem novidades para enfrentar o Joinville fora de casa

JOINVILLE - Será com reforços importantes que o Vasco entrará em campo neste sábado, às 16h20, na Arena Joinville, em Joinville (SC), para tentar se aproximar do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro. Contra o Joinviile, vice-líder da competição, pela sétima rodada, o técnico Adilson Batista terá os retornos do zagueiro Rodrigo e do atacante Edmilson, que ficaram longo período afastados por lesões.

Fora do time desde a primeira partida da decisão do Campeonato Carioca - no qual foi o artilheiro, com 11 gols -, no início de abril, Edmilson volta à equipe para formar o ataque ao lado de Rafael Silva. Já o zagueiro Rodrigo terá Luan e Douglas Silva como companheiros na zaga.

No último treino antes da viagem a Santa Catarina, Adilson Batista mudou o esquema tático do time: contra o Joinville, dono do segundo melhor ataque da competição, com 10 gols, o Vasco irá apostar no contragolpe e atuar no 3-5-2.

O treino da manhã desta sexta foi marcado também pela visita do atacante Everton Costa, que passa por tratamento médico e, na próxima semana, realizará um procedimento para o implante de um pequeno desfibrilador. Seu retorno aos gramados está previsto para outubro.