Vasco tem novo pedido do impugnação de jogo com o Atlético negado pelo STJD

SÃO PAULO - O Vasco terá de jogar a Série B no ano que vem. O clube teve mais um pedido de reconsideração da ação movida para cancelar o resultado da partida contra o Atlético-PR negado pelo STJD. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Flávio Sveiter, rejeitou pela segunda vez a ação do clube, que busca a impugnação da última partida do Brasileirão, apostando na paralisção por causa da briga das torcidas como um motivo para cancelar o resultado.

Segundo Zveiter, o pedido do Vasco não poderia ser levado adiante pelo Tribunal, pois o árbitro da partida, Ricardo Marques Ribeiro, agiu de acordo com o regulamento ao permitir que o jogo fosse retomado, mesmo depois da confusão na Arena Joinville. Para o clube cruzmaltino, a briga dos torcedores desestabilizou o elenco, que não tinha condições de continuar desempenhando bem seu papel em campo depois dos 70 minutos de pausa. O Vasco acabou perdendo a partida por 5 a 1.

Na semana passada, o presidente do time, Roberto Dinamite, divulgou um vídeo revelando que tentará até o fim salvar o Vasco da Segunda Divisão. "O que o Vasco busca, acima de tudo, são reparos em relação aquilo que consideramos de suma importância para que o jogo tenha plena condição e segurança de ser realizado", considerou. O clube terminou o Brasileirão na 18.ª posição, com 44 pontos.