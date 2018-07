Vasco tem o retorno de Juninho contra o Corinthians

Na verdade, a atuação do Vasco no Amazonas chamou a atenção por ter sido muito ruim. Neste domingo, Dorival Júnior volta a escalar o time com dois armadores, Juninho Pernambucano e Pedro Ken, e conta com a velocidade de André e Eder Luís para tentar surpreender a defesa do Corinthians.

Ele ressaltou para o grupo que a derrota corintiana para o Luverdense-MT, também em compromisso pela Copa do Brasil, na última quarta, só dificulta ainda mais o trabalho do Vasco neste domingo. Dorival Júnior elogia a dupla de volantes Abuda e Wendel, mas sabe que o time perdeu em força na marcação com o afastamento por problemas médicos dos titulares Guiñazu e Sandro Silva. O primeiro se contundiu logo em sua estreia.

De acordo com o técnico vascaíno, existe sempre a expectativa de que Juninho Pernambucano seja um fator de desequilíbrio nos jogos do time. Ainda mais se houver várias oportunidades em lances de bola parada. Tanto em cobranças de faltas, como de escanteios, Juninho é a grande referência da equipe e é o principal responsável pela recuperação do Vasco no Brasileirão.

Os cariocas chegaram a ocupar a zona de rebaixamento. Tudo mudou com a vinda de Juninho Pernambucano, veterano craque de 38 anos. Ele, humildemente, diz que o time começou a jogar com mais eficiência antes mesmo de sua chegada. Para o meia, o Corinthians se caracteriza pela competitividade, que é uma marca do técnico Tite.