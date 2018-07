Vasco tem problemas para defender série invicta contra o Atlético-PR em Curitiba

O técnico Zé Ricardo vai ter dificuldades para montar o time titular do Vasco que vai a campo neste domingo, às 19 horas, quando encara o Atlético Paranaense, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há 11 jogos sem perder, o time ainda briga por uma vaga no G7, mas para isso precisa vencer. O jogo está marcado para a Arena da Baixada, em Curitiba.

Os cariocas somam 50 pontos, bem como o rival Flamengo, mas estão na oitava colocação por conta do menor saldo de gols (8 contra -7). Depois do time paranaense, o Vasco ainda terá como adversários o Cruzeiro, em Belo Horizonte, e a Ponte Preta, no Rio de Janeiro.

O treinador ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Anderson Martins e com o lateral-direito Madson. O defensor foi poupado no treinamento da última sexta-feira devido uma lesão na coxa direita. Assim, Paulão deve se manter como titular ao lado de Breno no miolo de zaga vascaína. Já Madson levou uma pancada na região da bacia e ainda sente muitas dores. Se for vetado, Gilberto seguirá no time.

"O Anderson Martins treinou na quinta e ainda está um pouquinho desconfortável. Na sexta-feira a gente o poupou. O Madson tomou uma pancada na região da bacia, está dolorido. Não é nada grave, mas como é uma região usada para o movimento ele acaba sentindo. Vamos ver se ele se recupera", disse Zé Ricardo, avisando que não pretende forçar a barra de ninguém.

Como o jogo é fora de casa, o técnico pode apostar na experiência do volante Jean, que perdeu a posição para o jovem Evander no empate por 1 a 1 contra o Atlético Mineiro. No gol, Martín Silva, que voltou ao clube depois de defender a seleção do Uruguai, retoma a vaga de titular.