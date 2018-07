Vasco tem 'semana cheia' de treinamentos para recuperar lesionados

A comissão técnica do Vasco terá uma semana para recuperar alguns jogadores lesionados e trabalhar o time que enfrentará o Atlético Paranaense, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Paulão passará por exames para detectar a gravidade de uma lesão na coxa durante a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no último domingo. O jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo da partida sentindo muitas dores.

O volante Bruno Paulista, que também deixou a partida por contusão, deverá estar à disposição do técnico Milton Mendes para o próximo compromisso. Já o meia Wagner, que sentiu um problema muscular na derrota para o São Paulo, continua em tratamento para recuperar a condição física, mas deverá voltar ao time na partida contra o Cruzeiro, no dia 3 de agosto, pela 18.ª rodada.

Milton Mendes tem lançado muitos jogadores da base para compor o elenco durante o Brasileirão. Paulo Vitor, Thalles e Douglas Luiz (negociado com o Manchester City) são alguns deles. Mas outra joia vascaína brilhou na partida contra os mineiros: Paulinho, de apenas 17 anos, que marcou os dois gols da equipe e passou a ser o jogador mais novo a fazer um gol pelo clube cruzmaltino no século, superando Phillipe Coutinho.

"Acredito que comecei muito bem, fazendo excelentes jogos, fui amadurecendo a cada jogo. Como é normal nessa idade, não consegui manter o alto nível do início do campeonato, mas o Milton conversou comigo, disse onde tinha que melhorar e me deu confiança. Ele falou comigo que eu iria ficar um pouco de fora para ver o que precisava melhorar. Eu percebi não só onde tinha que melhorar, mas o que a equipe precisava que eu fizesse. No último jogo, graças a Deus, eu voltei e fui bem, assim como toda a equipe", analisou Paulinho em entrevista ao site oficial do clube.

O Vasco está em oitavo lugar com 23 pontos, apenas um atrás do Sport, sexto colocado e primeiro no G6, o grupo dos clubes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.