Vasco tem volta de Lucas, Luan e Bernardo contra o Friburguense

Luan estava afastado por conta de uma lesão e volta à equipe para formar dupla de zaga com Rodrigo. Bernardo, que não jogou contra o Rio Branco, no Acre, entra no ataque para ser companheiro de Gilberto. Já Lucas será utilizado porque o capitão Guiñazu está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Além dos três, o Vasco volta a ter no gol o uruguaio Martín Silva, que estava com a sua seleção. Assim, o time para jogar em Nova Friburgo terá: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Christianno; Serginho, Lucas, Julio dos Santos e Jhon Cley; Bernardo e Gilberto.

Com 30 pontos, o Vasco pode inclusive assumir a liderança do Campeonato Carioca se vencer o Friburguense. O Flamengo lidera com 32, enquanto Botafogo e Madureira também têm 30 e se enfrentam na rodada. O Fluminense, com 28, tenta entrar no G4 e faz Fla-Flu neste domingo.

"A vitória amanhã é fundamental. Tomara que a gente possa fazer um bom jogo e conseguir um resultado favorável. Ele (Bernardo) ajudará bastante o nosso time. Por opção da comissão técnica, uma parte do grupo permaneceu treinando aqui e não fez uma longa viagem para o Acre. Por isso, estamos bem e com muita vontade de fazer uma excelente partida", comenta o paraguaio Julio dos Santos.