Vasco tenta encerrar longo jejum de vitórias fora de casa contra o Goiás

Para tentar se distanciar da zona de rebaixamento, o Vasco tem pela frente o Goiás, neste domingo, às 19 horas, no Serra Dourada, e um desafio: vencer fora de casa pela primeira vez nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Na verdade, o time carioca não triunfa longe de seus domínios pela Série A desde 2017, quando bateu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, em novembro daquele ano. Em 2019, em seis jogos como visitante até o momento após 14 rodadas, o time de São Januário, que acumula 14 pontos e está em 15.º lugar, continua sem sair de campo vencedor, tendo sido derrotado em quatro oportunidades nessa situação.

Do outro lado, há uma equipe que, apesar de ter sofrido as duas maiores goleadas da competição até agora - foi atropelado por Santos e Flamengo, ambas as vezes por 6 a 1 - e vir de derrota para o Corinthians por 2 a 0, dificilmente perde em sua casa - caiu apenas diante do São Paulo, ainda na segunda rodada, por 2 a 1.

Por isso, o zagueiro vascaíno Leandro Castan prefere adotar a cautela ao projetar a partida deste domingo em Goiânia. "Não podemos levar em consideração os resultados recentes do Goiás, pois é um time que vem fazendo, no todo, uma campanha regular, com pontuação (17 pontos ganhos) que pode levá-lo a se aproximar da área da Libertadores. É preciso ter cuidado", previne, para em seguida acrescentar: "Temos um tabu para quebrar também (de não vencer fora de casa). Vamos com responsabilidade".

O técnico Vanderlei Luxemburgo segue a mesma linha de seu comandado ao comentar sobre as qualidades da equipe goiana: "Vi o jogo contra o Corinthians. Eles têm um lado direito muito forte, e a gente sabe que vai ter aquela preocupação ali".

Luxemburgo inovou ao divulgar previamente a escalação de seu time pelas redes sociais já na última quinta-feira. Dessa maneira, deixou claro que vai sacar Bruno César e Marquinho da equipe titular. Em seus respectivos postos entram Raúl Cáceres, que vai para a lateral direita e mandará Yago Pikachu para o meio campo, e Marcos Júnior que completará o setor de criação vascaíno.

FICHA TÉCNICA:

VASCO - Fernando Miguel; Cáceres, Henríquez, Leandro Castan e Henrique; Richard, Raul, Marcos Junior e Pikachu; Talles e Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.