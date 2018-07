Vasco tenta ganhar os pontos de partida em que foi goleado

RIO - Como já vinha anunciando, o departamento jurídico do Vasco entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na noite de ontem, prazo limite previsto pelo órgão, pedindo a impugnação da partida do último domingo em que a equipe foi goleada por 5 a 1 pelo Atlético-PR, na Arena Joinville. A ação deverá ser julgada na segunda-feira.

No documento, o clube aponta a falta de segurança do estádio e as cenas de pancadaria que paralisaram o jogo por 73 minutos. O tempo de interrupção da partida também é contestado, já que excedeu em 13 minutos o período máximo permitido pelo regulamento.

A defesa será comandada pela advogada Luciana Lopes, contratada pelo clube. O Vasco vai sustentar que não queria prosseguir com a partida após o tumulto, mas que foi ameaçado de abandono de jogo pelo árbitro Ricardo Marques Ribeiro. O juiz teria sido forçado pelo Atlético-PR e por representantes da CBF a dar sequência à partida.

O clube carioca também argumenta que o responsável pela segurança do estádio era o Atlético-PR, mandante do jogo. A diretoria reuniu documentos do Ministério Público de Santa Catarina para embasar sua tese de que a Arena Joinville não possuía condições de sediar a partida.

Caso o STJD acate o recurso vascaíno, o clube ganhará os três pontos da partida e escapará da degola, mandando o Criciúma, que perdeu para o Botafogo na última rodada, para a Série B do próximo ano.