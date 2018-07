Vasco tenta manter bom momento e aposta em duas mudanças contra o Corinthians

O Vasco pode ter surpresas na escalação para a partida deste domingo diante do líder Corinthians, às 16 horas, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo preferiu não confirmar o time, mas a tendência é que tenha duas mudanças em relação à equipe que venceu o Grêmio, na semana passada. Jean volta ao meio campo após cumprir suspensão, enquanto que o lateral-direito Gilberto poderá ser o outro volante.

Segundo o técnico, três jogadores brigam por essa vaga. "Não é definitivo, seria a primeira oportunidade dele (Gilberto) nessa posição, em um jogo difícil. Vamos definir até a hora do jogo. Testamos outras opções", desconversou Zé Ricardo. Além da improvisação do lateral, o treinador indicou que Escudero e Bruno Paulista também foram testados.

Após passar por um período turbulento, o Vasco tenta retomar as boas atuações e se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Com duas vitórias nas duas últimas partidas, o time deu um salto na tabela e passou a sonhar com uma vaga no G6, que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O time confia na defesa para sair com um bom resultado - o Vasco não foi vazado por Fluminense e Grêmio. "O fato é que estamos felizes por não levar gols nesses jogos, porque nosso saldo ainda é ruim. Pegamos equipes que fazem muitos gols, Fluminense e Grêmio. Nos dá confiança, mas não é definitivo", disse Zé Ricardo. "Vamos enfrentar um Corinthians forte que vai colocar nossa defesa à prova".

Um empate diante do Corinthians deixará o time satisfeito, mesmo que a equipe paulista tenha três derrotas nos últimos cinco jogos - duas delas em casa. Zé Ricardo vê a oscilação como normal.