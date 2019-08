Vasco tenta manter distância da zona da degola contra o vice-lanterna CSA

Em bom momento na temporada, o Vasco espera se distanciar o máximo e o mais rápido possível da zona de rebaixamento do Brasileirão. Diante deste cenário, a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo vai a campo a partir das 19 horas deste domingo para enfrentar o vice-lanterna CSA. O jogo será realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), porque os refletores do São Januário estão sendo reformados.

Após um empate, uma derrota e três vitórias nos últimos cinco jogos, o Vasco alimenta a esperança de alcançar objetivos maiores, mas a situação ainda não é confortável. Em 15º lugar, o time tem 13 pontos somados e pode ver a distância em relação à zona da degola diminuir caso seja derrotado pelo CSA, que tem apenas uma vitória e sete pontos.

Durante os treinamentos da semana, Luxemburgo indicou uma novidade no ataque. O jovem atacante Talles Magno, de 17 anos, treinou entre os titulares e pode começar jogando pela primeira vez como profissional.

"Talles já mostrou personalidade e talento contra o Palmeiras. Precisamos abraçar com inteligência essa classe de jogadores. Tem de conversar, aconselhar. Tem de ter o pé no chão. Ele está no caminho certo", afirmou o zagueiro Henríquez sobre a promessa vascaína.

O Vasco pode ter uma novidade também no banco de reservas, com o possível retorno de Breno, que joga uma partida oficial faz um ano, em razão de problemas físicos. A última vez que o zagueiro esteve em campo foi no duelo contra a LDU pela Sul-Americana, no dia 8 de agosto de 2018.