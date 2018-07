Vasco tenta manter boa fase no Brasileirão contra o Sport em casa

O Vasco recebe o Sport neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, em partida válida pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há três rodadas sem perder - duas vitórias e um empate -, a equipe de São Januário tem a sua melhor fase e precisa mantê-la para sonhar com a fuga do rebaixamento. Com 20 pontos, o clube segue na lanterna da competição, com nove a menos que o Avaí, o primeiro fora da degola.

O técnico Jorginho avaliou que a reação vascaína não pode parar. A situação do time no Brasileirão segue péssima: além de precisar vencer, torce pelo resultado negativo de adversários diretos. É o caso do Joinville, que joga contra o Goiás nesta rodada. Se o Vasco vencer e a equipe de Santa Catarina perder, empatam em pontos e a carioca pode ultrapassá-la.

"Acredito que é sempre o grande segredo da equipe que quer vencer: manter a regularidade. Nem sempre você faz uma grande partida, mas precisamos fazer. Conseguimos uma boa sequência de três jogos. Até em momentos em que a equipe vinha se abatendo quando tomava um gol, nós conseguimos recuperar isso. Toda a concentração, toda a atenção é pouca. Sabemos sim que é possível (escapar do rebaixamento) e trabalhamos para isso", afirmou Jorginho.

Para a partida, o treinador não terá o atacante Jorge Henrique e o goleiro uruguaio Martín Silva, que seguem em recuperação física. Diguinho também continua machucado. O atacante Leandrão participou do treinamento da última sexta-feira e deve jogar contra o Sport. O zagueiro Anderson Salles, recuperado de lesão, foi outra novidade no treino. Suspensos, Julio dos Santos e Rodrigo não atuam. Seus substitutos devem ser Andrezinho, no meio, e Rafael Vaz, que comporá a defesa com Luan.