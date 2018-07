Vasco tenta prorrogar contrato de diretor de futebol

Jogadores e torcedores estão em campanha pela permanência do dirigente remunerado, que pode retornar ao Grêmio. O vice-presidente do clube, Luso Soares da Costa, porém, procura relativizar a importância de Caetano. "Gosto muito dele como profissional e como pessoa, mas o Vasco é mais importante do que qualquer nome. O planejamento não depende só de uma pessoa", disse à Rádio Brasil.

Outro que não tem o futuro ainda desenhado é o técnico Paulo Cesar Gusmão. Apesar de ter compromisso assinado até o fim do primeiro semestre do ano que vem, ele pode deixar São Januário ao fim do Campeonato Brasileiro.