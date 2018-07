Vasco tenta regularizar reforços e anuncia a contratação do atacante Kim

RIO - A semana sem jogos dá tempo à diretoria do Vasco de regularizar seus recém-contratados a tempo da partida contra o Atlético-MG, domingo, em Ipatinga. São eles Julinho, Renato Silva e Eduardo Costa.

O caso desde último é o que mais importa. Depois de acertar o desligamento com o Monaco, o volante acertou a permanência em São Januário em um contrato de longa duração, que precisa ser validado em lugar do acerto por empréstimo anteriormente vigente.

Sua regularização é muito importante para o técnico Ricardo Gomes, pois Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é possível que ele decida por poupar Juninho Pernambucano, depois da sequência de três jogos depois de um longo período de inatividade.

MAIS REFORÇOS - Na noite desta segunda-feira, o Vasco anunciou a contratação do atacante Kim, jogador de 31 anos que estava no Al Arabi, do Catar. O novo reforço assinou com o clube cruzmaltino até 31 de julho de 2012.

"Vai ser uma experiência muito boa. Depois de oito anos fora, tenho a chance de voltar ao País, em um clube da grandeza do Vasco. Vou ter o privilégio e a honra de jogar no atual campeão da Copa do Brasil", disse Kim, que, no Brasil, se destacou defendendo as cores do Atlético-MG.

Para o torcedor que não se lembra dele, Kim apresentou suas características: "Jogo pelos lados do campo, mas consigo chegar bem para finalizar".

O Vasco também negocia com o zagueiro Victor Ramos, ex-Vitória e atualmente no Standard de Liège, da Bélgica.