Vasco terá estreia do colombiano Montoya contra Santos

Mesmo que não inicie a partida, o meia vai jogar alguns minutos a partir do banco de reservas. "Montoya deve entrar jogando, mas Dakson ainda não está descartado", disse Dorival Júnior, não se sabe se por hesitação ou para fazer mistério.

A estreia do jovem de 21 anos é ainda mais necessária diante dos desfalques de Juninho Pernambucano e Pedro Ken, ambos suspensos. Existe grande expectativa em São Januário quanto a Montoya. Nos treinamentos, o garoto da Colômbia demonstra grande técnica. Vindo do All Boys, da Argentina, ele é a esperança de um ganho considerável de qualidade ao meio de campo cruzmaltino.

"O Montoya nos gera uma expectativa muito boa, mas vamos ter calma. É um jogador inteligente, de poucos toques na bola, de mobilidade muito grande, que percebe bem a movimentação dos companheiros. Não temos um jogador com essa característica dentro do grupo", analisou Dorival Júnior, sem medir elogios.

No entanto, no embate contra os santistas, Montoya não terá o apoio experiente de Juninho Pernambucano. Será difícil para ele encontrar com quem "dialogar". Ele terá a companhia dos marcadores Abuda, Wendel e Fillipe Soutto. "Não estou cobrando muito posicionamento dele. Ele treinou muito pouco com os titulares. Mas é um jogador que tem muitas qualidades", disse o técnico vascaíno.

Depois de superar e surpreender o Coritiba fora de casa, o Vasco tentará repetir a dose contra uma equipe menos qualificada, mas muito forte em seus domínios. O Santos está pressionado a vencer na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento.