Vasco terá Juninho no clássico e Fla faz treino fechado Vasco e Flamengo fazem os últimos preparativos para o clássico desta quarta-feira, às 22 horas, no Engenhão, que decidirá o primeiro finalista da Taça Guanabara. Em São Januário, a novidade foi a presença do meia Juninho Pernambucano no treinamento desta terça, enquanto no Ninho do Urubu o técnico Joel Santana comandou uma atividade fechada para a imprensa.