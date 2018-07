Vasco terá mudanças para jogar contra o Friburguense

RIO - O Vasco deve apresentar uma nova formação para a próxima partida do Campeonato Carioca contra o Friburguense, no estádio de São Januário, neste domingo, às 19h30, pela terceira rodada. Com a expulsão de Pedro Ken na última partida, Bernardo e Montoya devem disputar a vaga no meio de campo e o volante paraguaio Aranda e o goleiro uruguaio Martín Silva, regularizados, estão confirmados pelo treinador Adílson Batista.

Nos últimos treinamentos, Adílson Batista iniciou o time titular com Montoya na vaga de Pedro Ken, mas logo depois substituiu o colombiano por Bernardo. Porém, o treinador ainda tem dúvidas de quem irá escalar para o próximo confronto. "Acho que o Montoya é um jogador mais leve, joga mais aberto. Já o Bernardo é um meia, tem boa bola parada, define bem, mas aí entra o aspecto físico dele", explicou.

Adilson Batista se mostrou empolgado com a estreia do goleiro Martín Silva, que ficou de fora das duas primeiras partidas por falta de documentação. "É um goleiro que passa confiança. Está com o tanque cheio, já trabalhou e a gente espera que ele possa jogar no próximo compromisso", concluiu.