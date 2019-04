Vasco terá patrocínio pontual de marca de azeite para final do Campeonato Carioca

Neste domingo, o Vasco enfrenta o Flamengo no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16 horas, no Maracanã, com uma novidade no uniforme. O time cruzmaltino terá o patrocínio pontual da Azeite Royal, que estampará sua marca, fundada em 1980, no esterno da camisa do campeão da Taça Guanabara.

Diretor de marketing do Vasco, Carlos Costa confirmou a notícia ao site oficial do clube: "O Azeite Royal começa essa relação com o Vasco em um momento importante. E nós comprovamos, através da quantidade de marcas em nosso uniforme, que o árduo trabalho realizado tem dado resultados. Esperamos que o clube seja o parceiro ideal para que o Azeite Royal alcance seus objetivos e que tenhamos uma longa parceria".

Com o patrocínio pontual, o uniforme cruzmaltino terá a exposição de nove marcas na partida. Para sagrar-se campeão estadual, o Vasco tem um grande desafio pela frente.

A equipe treinada pelo técnico Alberto Valentim precisa vencer por três gols de diferença para levantar o troféu do torneio carioca. Se a vitória cruzmaltina for por apenas dois gols de vantagem, o campeão será decidido nos pênaltis.

No jogo de ida, no domingo passado, o Flamengo venceu por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique, que teve grande atuação. Entretanto, o atacante contratado pelo time rubro-negro não jogará a finalíssima, suspenso por cartões. Ele é o artilheiro do campeonato, com oito gols.

Já o Vasco terá a volta de jogadores importantes para o clássico. O cruzmaltino terá os retornos do goleiro Fernando Miguel e do zagueiro e capitão Leandro Castán, que ficaram de fora da derrota por 2 a 0 para o Santos, fora de casa, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira.