Vasco terá Pedro Ken como titular para enfrentar o Sampaio Corrêa

TERESINA - O Vasco terá dois importantes retornos para enfrentar o Sampaio Corrêa nesta terça-feira, no Albertão, em Teresina, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperados de contusões que os afastavam desde o início da competição, o volante Pedro Ken e o atacante Edmilson estão novamente à disposição do técnico Adilson Batista.

Desses, apenas Pedro Ken deve ser titular, uma vez que apresentou nos treinamentos condição física melhor que Edmilson, que deve ficar apenas como opção no banco. Com isso, Rafael Silva, contratado recentemente junto ao Oeste, deve fazer dupla de ataque com Yago nesta terça.

Isso porque o Vasco também não terá no setor ofensivo o jovem Thalles, que está com a seleção brasileira sub-21. Além dele, o goleiro Martín Silva, já a serviço da seleção uruguaia, e o meia Douglas, preservado, são os desfalques. Com isso, a equipe deve ter: Diogo Silva; André Rocha, Luan, Douglas Silva e Diego Renan; Fabrício, Pedro Ken, Fellipe Bastos e Guilherme Biteco (Dakson); Yago e Rafael Silva.