Vasco terá reforços para encarar líder da série B, Joinville

Ao empatar com o Sampaio Correa por 2 a 2 na terça-feira, deixando a vitória escapar no último minuto do jogo, o Vasco perdeu uma grande chance de chegar à liderança da Série B já na próxima rodada. O time carioca vai enfrentar o líder Joinville nesta sexta-feira com o apoio de sua torcida em São Januário, onde tem bom retrospecto.

Ainda que conquiste um resultado positivo nesta sexta-feira, a equipe do técnico Joel Santana, quarta colocada com 44 pontos, só poderá se igualar em pontos com o Joinville, que tem 47 e três vitórias a mais. Ponte Preta e Avaí, em segundo e terceiro lugares, respectivamente, venceram na última rodada e estão com os mesmos 46 pontos.

Embora tenha mudado de treinador, com Joel Santana a equipe tem mostrado irregularidade semelhante à apresentada sob o comando de Adilson Batista. Foram três empates fora de casa e duas vitórias no Rio. E agora terá pouco tempo para se preparar para enfrentar o líder Joinville - na tarde desta quinta-feira, fará o único treino para o jogo.

Mas Joel Santana vai receber reforços importantes para definir a escalação vascaína. O meia Dakson e os atacantes Edmílson e Thalles retornam de suspensão, enquanto o zagueiro Rodrigo, poupado da última partida por sofrer com dores no joelho direito, deve ter condições de entrar em campo nesta sexta-feira.