Vasco terá reservas em jogo-treino contra o América-RJ O técnico Paulo Autuori não vai escalar os titulares do Vasco neste sábado, às 9h30, no jogo-treino contra o América-RJ, no centro de educação física da Marinha (Cefan), no Rio de Janeiro. O zagueiro Rafael Vaz, recém contratado, vai ter a chance de estrear com a camisa vascaína, ainda que não seja uma partida oficial.