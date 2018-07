Vasco toma gol do Icasa no fim e perde a chance de liderar Série B

O Vasco falhou mais uma vez em sua missão de alcançar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em Juazeiro do Norte (CE), pela 18.ª rodada, o time carioca vencia o Icasa até os 44 minutos do segundo tempo. Mas aí o goleiro Martin Silva falhou e Felipe Klein marcou o gol do empate em 1 a 1, no estádio Romeirão.

Com o resultado, além de perder a chance de chegar ao topo, o Vasco poderá encerrar a rodada até mesmo fora do G-4, já que Ceará, Avaí e Joinville podem ultrapassá-lo na tabela de classificação.

A equipe do técnico Adilson Batista até que começou melhor. O Vasco teve duas chances de abrir o marcador antes dos 5 minutos, com Jhon Cley e Kleber concluindo próximos à pequena área. Já o Icasa só foi assustar aos 9, quando Jonatan cabeceou no travessão.

Eficiente defensivamente e com mais volume no meio de campo, o time carioca ditou o ritmo do primeiro tempo. A estreia do uruguaio Maxi Rodriguez fez bem ao time. E foi ele quem deu a assistência para o primeiro gol. Aos 16 minutos, o meia cobrou escanteio pela esquerda na segunda trave e o zagueiro Rodrigo subiu livre para cabecear para o gol.

Depois disso, o jogo perdeu em velocidade e ganhou em disputas ásperas e discussões entre os jogadores. O árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza distribuiu cinco cartões amarelos antes do intervalo - quatro deles para tentar serenar os ânimos entre os atletas -, mas não houve mais nenhuma grande chance de mudança de placar.

Na etapa complementar, o Icasa foi, aos poucos, avançando as suas linhas. Felipe Klein e, mais tarde, Lucas entraram no time e a equipe cearense passou a chegar com mais insistência ao ataque, explorando principalmente os avanços pelas laterais, onde Carlos Cesar e Marlon pecavam na marcação.

Ao mesmo tempo, Adilson Batista reforçou o meio de campo - Luan entrou na vaga de Jhon Cley e Aranda substituiu Fabrício. E o Vasco, que dominara nas ações no primeiro tempo, passou a atuar com cautela e explorar os contra-ataques. Mas o Icasa tanto insistiu que acabou empatando. Aos 44 minutos, após levantamento na área, Felipe Klein chutou rasteiro, Martín Silva falhou e bola cruzou lentamente a linha fatal.

FICHA TÉCNICA

ICASA 1 x 1 VASCO

ICASA - Edson; Ivonaldo, Naylhor, Gilberto e Aelson (Lucas); Jonatan, Foguinho (Felipe Klein), Rodney e Zé Carlos; Vanger (Núbio Flávio) e Henry Kanu. Técnico: Eduardo Sena.

VASCO - Martín Silva; Carlos Cesar, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Fabrício (Aranda), Jhon Cley (Luan), Montoya (Guilherme Biteco) e Maxi Rodriguez; Kleber. Técnico: Adilson Batista.

GOLS - Rodrigo, aos 16 minutos do primeiro tempo; Felipe Klein, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Jonatan, Zé Carlos, Henry Kanu e Naylhor (Icasa); Montoya, Guiñazu e Marlon (Vasco).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).