Vasco trabalha para acertar permanência de Bernardo

RIO - O Vasco espera concretizar nesta semana a contratação do meia Bernardo, de apenas 21 anos. O jovem jogador, que virou xodó da torcida vascaína, assinou um pré-contrato com o clube carioca até o fim de 2015. O vínculo atual, por empréstimo, termina em 31 de dezembro, data limite para o pagamento de R$ 3,6 milhões ao Cruzeiro por 50% dos direitos econômicos do atleta.

O vice-presidente de futebol do Vasco, José Hamilton Mandarino, disse que o clube já tem o dinheiro para a negociação, explicando que o contato com o Cruzeiro será feito nos próximos dias. Assim, a diretoria vascaína garante a permanência do meia Bernardo.

O Vasco também está interessado na contratação do atacante Diego Tardelli, revelado pelo São Paulo, com passagens por Flamengo e Atlético-MG. O jogador está insatisfeito no Anzhi Makhachkala, da Rússia, e pretende voltar ao Brasil. O valor pedido pelo clube russo, no entanto, é considerado alto: 11 milhões de euros (cerca de R$ 26,5 milhões).