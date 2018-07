Vasco treina no Recife antes de retornar ao Rio em segundo da Série B

Com a sensação de dever cumprido, o Vasco treinou, dividido em grupos, nesta quarta-feira no Recife, no dia seguinte ao triunfo por 1 a 0 sobre o Náutico, na Arena Pernambuco, em duelo que havia sido adiado da quinta rodada da Série B, resultado que colocou o time no grupo dos quatro primeiros colocados, que garantem presença na elite do futebol brasileiro em 2015.

Nesta quarta-feira, antes do retorno ao Rio, os jogadores que participaram da vitória sobre o Náutico realizaram um trabalho regenerativo no hotel onde o time se hospedou. Já os demais jogadores foram para a Ilha do Retiro, estádio do Sport, e realizaram um treinamento com bola.

Nesta quinta-feira, o Vasco volta a treinar, mas dessa vez no Rio, na preparação para o duelo com o Ceará, sábado, no Estádio de São Januário, pela 16ª rodada da Série B. Os dois times ocupam as primeiras colocações da divisão de acesso, com a equipe cearense na dianteira, com 31 pontos, três a mais do que o Vasco.