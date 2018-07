Vasco treina pênaltis e confia em virada heroica sobre o Bahia na Copa do Brasil

Acreditando em uma virada heroica diante do Bahia no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco priorizou as cobranças de pênaltis no treinamento deste sábado, no CT das Vargens, em Vargem Pequena. Foi a penúltima atividade do time antes da partida decisiva diante do Bahia, marcada para a próxima segunda-feira, às 20 horas, em São Januário.

Como levou 3 a 0 na partida de ida, disputada na Fonte Nova, em Salvador, em maio, o Vasco precisa de uma vitória por quatro gols de diferença, ou, então, vencer por três gols a mais que o adversário para decidir a vaga às quartas de final na disputa de pênaltis. Vale ressaltar que o regulamento da competição não prevê mais o gol marcado fora de casa como critério de desempate.

Além de treinar penalidades, os jogadores fizeram trabalhos de movimentação em que o objetivo era simular os lances de ataque a fim de aumentar a precisão nas conclusões dos atacantes. O técnico Jorginho realizou alguns ajustes táticos na equipe e também treinou diversas jogadas ensaiadas.

"Estamos mais confiantes após essas semanas de trabalho. Pegamos a metodologia do Jorginho e vamos procurar aplicá-la já nessa primeira partida. Se fizermos tudo que foi programado, acredito que vamos começar a surpreender já na segunda-feira", afirmou o meia Wagner.

O Vasco faz seu último treino antes da partida diante dos baianos na manhã deste domingo. O clube anunciou em suas redes sociais que a atividade, que tem previsão para começar às 9 horas, em São Januário, será aberta aos torcedores.