Vasco treina sem três, mas com Eder Luís e Alecsandro

O lateral-esquerdo Thiago Feltri, o volante Rômulo e o meia Juninho Pernambucano não participaram do treinamento. Feltri, que ainda se recupera de dores no joelho direito, e Juninho trabalharam em São Januário, enquanto o restante do grupo estava no Cefan. Já Rômulo foi poupado em razão de problemas gastrointestinais.

Eder Luís está recuperado de dores no joelho e coxa da perna direita, enquanto Alecsandro não reclamou da pancada no tornozelo direito. Assim, ambos estão à disposição de Cristóvão Borges para o duelo com a Ponte Preta.

Derrotado pelo Cruzeiro no último sábado, o Vasco perdeu para o adversário a condição de líder do Campeonato Brasileiro e está na terceira colocação com 13 pontos, um a menos do que o primeiro colocado.