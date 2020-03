Vasco usa dinheiro da Copa do Brasil para pagar dívida dos salários dos jogadores

A diretoria do Vasco utilizou o dinheiro ganho com as classificações nas fases da Copa do Brasil - segunda (R$ 1,3 milhão) e terceira (R$ 1,5 milhão) - para quitar o mês de dezembro dos salários dos jogadores. O clube continua devendo a segunda parcela do 13.º, férias e janeiro, além dos direitos de imagem desde setembro.

O pagamento de parte da dívida foi feito um dia depois que o presidente Alexandre Campello se reuniu com jogadores líderes do elenco no CT do Almirante.

A reunião foi fechada para a imprensa e o clima foi de cobrança por parte dos jogadores, que há três semanas decidiram não dar entrevistas após os treinos e jogos.

Para o jogo de ida contra o Goiás, nesta quinta-feira, pela terceira rodada da Copa do Brasil, o técnico Abel Braga poderá contar com o volante Guarín, que sofreu uma fratura no dedo mínimo da mão direita no confronto contra o ABC na semana passada.

Já o atacante Martín Benítez está recuperado de uma lesão muscular e poderá ficar no banco. O mais certo é que o argentino faça sua estreia na equipe contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Rio.