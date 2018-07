Vasco utiliza titulares na estreia contra o Americano

Mas já são duas ausências. O volante Allan cumpre suspensão pela expulsão na final da Taça Rio (segundo turno) no ano passado e o meia Felipe sente dores no joelho direito e fica de fora da inauguração da temporada. "Felipe está com dores. Não vamos forçar", disse o treinador.

Além disso, o zagueiro Rodolfo, recém-contratado, não teve sua inscrição realizada na federação carioca e está indisponível. Renato Silva, portanto, mantém a titularidade do ano passado provisoriamente.

Para o lugar de Allan, porém, uma surpresa. No treino da última sexta-feira, Cristóvão Borges testou o jovem Leandro Chaparro entre os titulares. O treinador resolveu dar uma oportunidade ao argentino de mostrar o valor desde o início de um jogo, coisa que não foi possível em 2011.

"Chaparro atua da mesma forma que Allan. Os dois ocupam um espaço tático importante no campo", apontou o treinador. "Fico contente por poder dar uma oportunidade a ele. Sempre que possível, quero fazer isso com todos. No ano passado, a equipe já estava com um esquema, jogando de um jeito e não era hora para isso", argumentou. Outra novidade será Thiago Feltri na lateral esquerda, em sua estreia com a camisa cruzmaltina.