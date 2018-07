Vasco vai a campo tentando 'esquecer' atraso salarial

"A torcida e a diretoria do Vasco podem ficar tranquilas porque, em momento algum, nós vamos largar. Lógico que a situação incomoda, mas a diretoria está se empenhando para resolver tudo rapidamente", comentou o atacante Alecsandro, um dos titulares do time, ao falar sobre o atraso nos salários. "Vamos treinar, viajar e continuar mostrando a alegria que todos podem comprovar aqui diariamente. Queremos deixar o lado negativo fora de campo e buscar as vitórias. Empenho não vai faltar nunca."

Mas o ambiente é de desconforto, mesmo com a diretoria tendo garantido na sexta-feira que quitou parte da dívida com os jogadores - eram dois meses de atraso no salário e quatro meses nos direitos de imagem. Os principais nomes do elenco, como Alecsandro, Felipe e Juninho Pernambucano, lideraram um movimento que pediu a abolição da concentração antes do confronto com o Duque de Caxias.

A diretoria não aceitou a ideia e negociou um meio termo, remarcando o treino de sábado das 9 para as 16 horas e adiando a viagem para Macaé. Mas, se o problema de atraso nos salários persistir na semana que vem, o impasse pode ser retomado.

O sempre tranquilo técnico interino Cristóvão Borges se mostra paciente com a situação do clube e acredita que seus comandados realmente não vão desanimar diante das circunstâncias. "A maturidade do grupo é muito importante, porque as conversas são sempre num nível melhor. Somos transparentes e isso é bom para a relação. A reivindicação dos jogadores é compreensível, mas a gente conversa e busca uma solução", ponderou o treinador.