Vasco vai ao ataque para vencer em Bragança Paulista e embalar

RIO - Nos últimos dois jogos, o Vasco apresentou um futebol pouco convincente, conseguiu apenas empatar (diante de Sampaio Corrêa e Joinville) e acabou se distanciando dos líderes da Série B. O time carioca, com um jogo a menos que os demais, ocupa a oitava colocação com nove pontos, enquanto o líder América-MG tem 17. Assim, precisa reagir imediatamente.

Nesta terça-feira, quando acontece a oitava rodada da Série B, o Vasco visita o Bragantino, a partir das 21h50, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. E a ordem é buscar a vitória, mesmo fora de casa.

O treinador Adilson Batista já promoveu mudanças para deixar o Vasco mais ofensivo. No treinamento da véspera da partida, nesta segunda-feira, em Atibaia, também no interior paulista, a equipe titular trabalhou com três atacantes. Utilizou, portanto, a formação 4-3-3, diferentemente do último jogo em que o time entrou em campo com três zagueiros e não foi bem.

Com o novo esquema, o jovem Guilherme Biteco deve ganhar sua primeira chance de iniciar uma partida no ataque vascaíno, ao lado de Yago e de Edmílson. O jogador, contratado neste mês, marcou o gol decisivo do empate com o Sampaio Corrêa, já nos acréscimos, na terça-feira passada. Outra mudança vascaína será o retorno do lateral-direito André Rocha ao time titular - ele havia ficado no banco no último jogo.