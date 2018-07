Vasco vai enfrentar Universidad de Chile na Copa Sul-Americana

SANTIAGO - A Universidad de Chile será o adversário do Vasco na semifinal da Copa Sul-Americana. Atuando em Santiago, em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), o time venceu o Arsenal de Sarandí por 3 a 0 e assegurou sua classificação à próxima fase do torneio continental.

A equipe chilena já havia vencido o duelo de ida, na Argentina, por 2 a 1, e apenas confirmou o seu favoritismo no confronto de volta. Vargas e Castro abriram 2 a 0 no placar já no primeiro tempo, enquanto Canales decretou o 3 a 0 no início da etapa final.

A outra semifinal da Copa Sul-Americana irá reunir Vélez Sarsfield e LDU, equipe equatoriana que assegurou sua classificação na noite da última quinta-feira ao superar o Libertad, do Paraguai, nos pênaltis, por 5 a 4, em Assunção. Com um gol de Velázquez aos 44 minutos da etapa final, os paraguaios venceram por 1 a 0 no tempo normal, mesmo placar obtido pela equipe do Equador no duelo de ida, em Quito.

Já o Vélez, assim como o Vasco, se garantiu nas semifinais na semana passada, quando bateu o Santa Fé, da Colômbia, por 3 a 2, na Argentina. O time vascaíno se classificou de forma heroica ao golear o Universitario, do Peru, por 5 a 2, em São Januário, onde chegou a estar perdendo por 2 a 1 para o rival, que ganhou o confronto de ida das quartas de final por 2 a 0.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) ainda não divulgou as datas e os locais dos jogos das semifinais da competição, que garantirá ao seu campeão uma vaga na Copa Libertadores de 2012.