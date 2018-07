Vasco valoriza importância do jogo contra São Paulo O Vasco já não tem mais grandes pretensões no Brasileirão. Faltando apenas quatro rodadas para o final do campeonato, não corre risco de rebaixamento e tem a vaga na Copa Sul-Americana praticamente garantida. Diante disso, seria natural uma certa desmotivação. Mas o meia Felipe ressaltou nesta sexta-feira a importância do jogo contra o São Paulo, adversário vascaíno no domingo, em São Januário.