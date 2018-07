Vasco vence a primeira no Campeonato Carioca, diante do Americano: 3 a 0

RIO - Ricardo Gomes fez a sua estreia como técnico do Vasco e conseguiu algo inédito para a equipe neste Campeonato Carioca: uma vitória. Os 3 a 0 sobre o Americano, neste domingo, em São Januário, servem como ponto de partida para o trabalho do novo comandante e trazem alívio para os vascaínos, que faziam jogo de eliminados contra o adversário.

O Vasco dominou amplamente as ações desde o princípio. Eder Luís perdeu grande chance logo de início, com muitos méritos para difícil defesa de Jéferson. A pressão continuou até que Marcel, que havia perdido boa chance minutos antes, acertou boa cabeçada aos 35 minutos, depois de cruzamento de Ramon, e fez 1 a 0.

Pela primeira vez na temporada, o Vasco saia na frente no placar. A vantagem, naturalmente, deu mais tranquilidade aos criticados vascaínos, que passaram a tocar a bola com mais calma. No início da segunda etapa, o zagueiro Dedé basicamente resolveu a contenda. Ele subiu mais alto que a zaga e escorou de cabeça, após escanteio da esquerda para fazer o segundo.

Qualquer chance de reação do time de Campos, que habita a zona de rebaixamento ao lado da Cabofriense, foi pelo ralo quando Felipe cobrou mal um pênalti e o goleiro Fernando Prass defendeu com as pernas, segurando a vantagem vascaína.

Senhor do jogo, o Vasco ampliou aos 34 minutos. Jéferson, que vem ocupando com muito mais eficiência a vaga do dispensado Carlos Alberto - já negociado com o Grêmio -, recebeu na esquerda e chutou cruzado para dar números finais ao confronto.

Felipe, que também havia sido afastado do elenco, mas foi reintegrado pelo presidente Roberto Dinamite, voltou à equipe. Ele entrou no intervalo da partida.

VASCO - 3 - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins (Fernando) e Ramon; Eduardo Costa, Romulo, Jéferson (Enrico) e Caíque (Felipe); Eder Luis e Marcel. Técnico: Ricardo Gomes.

AMERICANO - 0 - Jefferson; Elson, Carlão, Jefferson Capixaba, Catatau, Índio (Guaçuí), Renan, Wellington Jacaré (Felipe), Gustavinho; Flávio Medina (Willian Bersan) e Diego. Técnico: Toninho Andrade.

Gols - Marcel, aos 35 minutos do primeiro tempo; Dedé, aos 8, e Jéferson, aos 34 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Eduardo Costa e Felipe (Vasco); Elson, Renan e Guaçuí (Americano); Árbitro - Pathrice Maia; Renda - R$ 29.830,00; Público - 1.171 pagantes; Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).