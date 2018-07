Vasco vence Barra Mansa por 2 a 1 no primeiro jogo-treino de 2016

No primeiro teste para a temporada, Jorginho promoveu a entrada de Yago Pikachu na lateral-direita, Marcelo Mattos como volante e de William Barbio no ataque. A equipe foi escalada com: Jordi; Yago Pikachu, Rafael Vaz, Jomar e Henrique; Marcelo Mattos, Bruno Gallo e Matheus Índio; William Barbio, Eder Luís e Thalles.

Rafael Vaz, de falta, fez o primeiro gol da atividade. Depois, ainda no primeiro tempo, Thalles ampliou. Depois do intervalo, o Vasco passou a atuar com reservas, sendo mantidos apenas Marcelo Mattos, William Barbio e Eder Luis. O Barra Mansa aproveitou para descontar. No sábado, o Vasco faz outro jogo-treino, contra o Bangu.

"Foi um bom teste. É sempre bom entrar em campo, ainda mais para jogar. Estávamos só treinamento e nosso rendimento durante eles estava sendo muito bom. Isso provado no jogo de hoje (sexta). Não estávamos preocupados com o resultado, mas sim com o nosso rendimento como equipe, se conseguiríamos colocar em prática o que treinamos. Para nossa felicidade, foi tudo bem feito e nós ficamos contentes com isso", comentou Eder Luis.