Vasco vence concorrência e renova com diretor

Ao lado do presidente do Vasco, Roberto Dinamite, e do vice-presidente de futebol do clube, José Hamilton Mandarino, Rodrigo Caetano deu entrevista nesta quarta-feira para anunciar a renovação de contrato, que estava sendo pedida pela torcida.

"A forma carinhosa como eu sempre fui tratado nesse ambiente, a manifestação de torcedores, sócios, conselheiros, pela minha permanência e continuidade do trabalho foram fatores determinantes", afirmou Rodrigo Caetano, feliz pela permanência no cargo.

Para celebrar a permanência do dirigente, que representa uma importante vitória do presidente Roberto Dinamite na política interna do Vasco, o clube presenteou Rodrigo Caetano com uma camisa oficial do time, com seu nome e o número 10 escritos nas costas.