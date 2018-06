Vasco vence confronto direto e evita eliminação na Copa São Paulo

Mais dois times garantiram a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta segunda-feira, quando cinco jogos abriram a terceira e última rodada da primeira fase. O Vasco evitou a eliminação precoce ao vencer o Água Santa-SP, que também avançou na disputa.

+ Vasco anuncia Diadora como nova fornecedora de material esportivo

Com um gol isolado de Hugo Borges logo aos sete minutos do primeiro tempo, o Vasco venceu o Água Santa por 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP). Classificado, o time carioca terminou na liderança do Grupo 26 com sete pontos.

Apesar da derrota, o Água Santa também se classificou graças à derrota do Espírito Santo-ES para o Juventus por 1 a 0, na preliminar.

Quem também se classificou foi o Trindade-GO, que goleou o Bragantino por 4 a 0. Já garantida, a Portuguesa manteve os 100% de aproveitamento ao vencer o América-MG por 4 a 2, no estádio do Canindé, em São Paulo, e terminou na liderança isolada do Grupo 32.

Agora, 31 das 64 vagas à segunda fase estão preenchidas. Além de Vasco, Água Santa e Trindade, tambpem se classificaram: Corinthians, Ferroviária-SP, Avaí, Internacional-RS, São Paulo-SP, Botafogo-SP, América-MG, Portuguesa, Votuporanguense-SP, Atlético Paranaense, Novorizontino-SP, Santos, Penapolense-SP, Ponte Preta, Botafogo-RJ, Londrina, Ituano-SP, Vila Nova, Sport, São Carlos-SP, Audax-SP, Atlético Mineiro, São Bernardo-SP, Ceará, Taubaté-SP, Palmeiras, Santo André e São Paulo-AP.

Confira os resultados pela 3.ª rodada da Copa São Paulo:

Juventus-SP 1 x 0 Espírito Santo-ES

Remo-PA 4 x 1 Teixeira de Freitas-BA

Água Santa-SP 0 x 1 Vasco-RJ

Bragantino-SP 0 x 4 Trindade-GO

Portuguesa-SP 4 x 2 América-MG