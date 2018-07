Vasco vence, garante terceiro lugar e pegará o Flamengo nas semifinais

Com o resultado, o time vascaíno fechou esta fase da competição com 33 pontos, na terceira posição, e terá pela frente o Flamengo nas semifinais. O time rubro-negro caiu da liderança para o segundo lugar ao ficar no 0 a 0 com o Nova Iguaçu, fora de casa, nesta rodada final, em outro jogo desta quarta à noite.

No confronto em São Januário, Vasco e Volta Redonda travaram um primeiro tempo de nível técnico ruim. Os times sofreram para criar as primeiras oportunidades de gol, mas logo em sua primeira melhor investida a equipe da casa quase marcou. Aos 13 minutos, Gilberto recebeu sozinho na área, dominou e chutou forte. O goleiro Douglas Borges espalmou, a bola foi para trás dele e quicou na frente da meta, mas o goleiro se recuperou no lance e deu um tapa para evitar o gol antes que Gilberto completasse para as redes de peixinho.

Aos 15 minutos, o Volta Redonda deu o primeiro susto na torcida vascaína ao marcar um gol, mas em situação irregular. Higor cobrou a falta e Adeilson desviou para as redes, mas estava impedido. O auxiliar demorou para sinalizar a irregularidade, mas levantou a bandeira depois de o árbitro ter apontado o centro do campo.

O Vasco esteve perto de marcar novamente aos 20 minutos, quando Anderson Salles cobrou falta colocada no canto esquerdo baixo de Douglas Borges, que voltou a praticar boa defesa.

Na etapa final, entretanto, o Vasco voltou melhor para o campo e com maior volume ofensivo. E o seu primeiro gol não demorou a sair. Após passe da direita, Gilberto recebeu de costas para a zaga, girou e passou entre dois defensores para John Clay, livre, chutar no canto direito baixo do goleiro.

E o segundo gol saiu já aos 13 minutos graças a uma ajuda de Douglas Borges. Após escanteio batido pela esquerda, o goleiro falhou ao soltar uma bola fácil ao sair da sua meta. Luan aproveitou a bobeada, pegou o rebote e chutou forte para ampliar.

Sem mais objetivos a buscar nesta rodada final, o Volta Redonda descontou o placar aos 20 minutos. Após falta batida pela direita, a zaga do Vasco não conseguiu afastar e a bola sobrou limpa para Higor, que finalizou no canto esquerdo alto de Martín Silva.

O ímpeto da equipe do Vale do Aço, entretanto, foi freado aos 28 minutos, quando o Vasco voltou a marcar Rafael Silva, que balançou as redes no seu primeiro toque na bola após acabar de entrar no lugar de Jhon Cley. Anderson Salles cobrou falta para o meio da área e Rafael Silva fez.

E, finalmente aos 41 minutos, Marcinho, que substituiu Julio dos Santos, decretou o 4 a 1 ao acertar chute colocado da meia-lua. Com a derrota, o Volta Redonda terminou sua campanha no Campeonato Carioca com 23 pontos, bem distante dos semifinalistas.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 1 VOLTA REDONDA

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Anderson Salles e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos (Marcinho), Jhon Cley (Rafael Silva) e Yago (Bernardo); Gilberto. Técnico: Doriva.

VOLTA REDONDA - Douglas Borges; Henrique, Luan, Márcio Luiz e Pedro Rosa; Bruno Barra, Higor Leite, Magnum e Niltinho; Hugo e Adeilson (Tiago Amaral). Técnico: Elson Roberto.

GOLS - Jhon Cley, aos 8, Luan, aos 13, Higor, aos 20, Rafael Silva, aos 28, e Marcinho, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Nunes de Sá.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Barra.

PÚBLICO - 3.098 torcedores (2.895 pagantes)

RENDA - R$ 47.345,00.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).