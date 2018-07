Vasco vence JV Lideral, mas Audax lidera Grupo T

SUZANO - O Vasco se reabilitou do tropeço na estreia com uma vitória sobre o JV Lideral, do Maranhão, por 3 a 0, na tarde desta segunda-feira, pela segunda rodada do Grupo T da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo assim, o time cruzmaltino está em situação complicada, já que o Audax manteve os 100% de aproveitamento.

Em Suzano, o Vasco entrou pressionado depois de perder na estreia para o Audax por 2 a 0 e começou em cima do JV Lideral, precisando de apenas 19 minutos para abrir o placar com Guilherme. Richard e Renato Kayzer transformaram a vitória em goleada na sequência.

Com os primeiros três pontos, o Vasco igualou a pontuação do JV Lideral, mas assumiu a vice-liderança devido ao saldo de gols, enquanto o time maranhense é o terceiro colocado. A liderança da chave é do Audax, que goleou o União Suzano por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento.

Para se classificar como primeiro colocado, o Vasco precisa golear o União Suzano na próxima quinta-feira e torcer por uma derrota do Audax, que enfrenta o JV Lideral na última rodada e precisa de apenas um empate para avançar à segunda fase.