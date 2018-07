Vasco vence Londrina com gol contra em Manaus e se reabilita na Série B

Depois de duas derrotas consecutivas, para Paysandu e Náutico, e a perda da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro para o Atlético Goianiense, o Vasco voltou a vencer. Derrotou o Londrina por 1 a 0, neste sábado, na Arena Amazônia, em Manaus, em partida válida pela 30ª rodada da competição, graças ao gol contra de Germano.

Com o resultado, o Vasco foi a 54 pontos e permanece um atrás do líder Atlético Goianiense, que venceu o Avaí por 3 a 0 também neste sábado. Já o Londrina caiu da quarta para a quinta colocação - está com os mesmos 48 pontos do Avaí, o quarto que hoje subiria à Série A.

O JOGO

Mesmo com o mando de campo, a equipe carioca preferiu realizar o jogo na Arena Amazônia, em Manaus. O Vasco havia enfrentado o Paysandu em Belém, na terça, e alegou facilidade logística - entre outras razões - para tirar o jogo de São Januário.

E, jogando fora de seu tradicional estádio, a equipe carioca começou em ritmo lento. Mesmo contando com o meia Nenê, que retornou após cumprir suspensão contra o Paysandu, o Vasco começou mal. Ameaçou no início apenas em chute de fora da área de Éderson, facilmente defendido por Marcelo Rangel.

O Londrina, por sua vez, em contra-ataques, criava. Depois de boa troca de passes pela esquerda, aos 18 minutos, Anderson bateu de fora da área e Martin Silva fez boa defesa.

Mas o Vasco, apesar da pouca contundência ofensiva, mantinha o domínio do jogo. Controlava o meio-campo e criava algumas chances. E, aos 27 minutos, após falta cobrada por Nenê, Germano desviou contra o próprio gol e encobriu Marcelo Rangel. Gol que premiava o time com maior volume de jogo.

O lance não alterou o ritmo do jogo e o Vasco seguiu melhor, embora não criasses grandes oportunidades. Ritmo que se seguiu no segundo tempo: o Londrina precisava do gol que poderia colocá-lo entre os quatro primeiros da Série B, mas pouco fazia. O time carioca, sem brilho, mantinha o domínio.

O técnico Claudio Tencati ainda buscou alternativas. Colocou Keirrison no lugar de Alisson Safira e o Londrina ainda buscou pressionar em boas aéreas. Mas foi só. Mesmo sem grande brilho, o Vasco garantiu uma importante vitória que o reabilitou na Série B.

Pela 31ª rodada da divisão de acesso, no próximo sábado, o Vasco encara o CRB em São Januário, mesmo dia em que o Londrina recebe a Luverdense no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 x 0 LONDRINA

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Jomar (Rafael Marques) e Alan Cardoso; Diguinho, William (Bruno Gallo), Andrezinho e Nenê; Thalles e Éderson (Fellype Gabriel). Técnico: Jorginho.

LONDRINA - Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Everton Sena, Marcondes e Léo; Germano, Anderson (Rondinelly), Fillipe Soutto (Rafael Gava) e Zé Rafael; Jô e Alisson Safira (Keirrison). Técnico: Claudio Tencati.

GOL - Germano (contra), aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Renan Roberto de Souza (CBF/PB).

CARTÕES AMARELOS - Éderson e Rafael Marques (Vasco); Marcondes, Germano e Lucas Ramon (Londrina).

RENDA e PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Amazônia, em Manaus (AM).