Vasco vence na volta de Juninho a São Januário

O time carioca interrompe uma pequena série de duas derrotas e sobe para a sétima posição na tabela, com 14 pontos. Os gaúchos param nos 15 e ficam em quarto, pelo menos até término da rodada, neste domingo.

"Estava preocupado porque estreei com derrota. Vínhamos de duas derrotas e não podíamos perder novamente. Foi um jogo por vezes difícil, mas apertamos no segundo tempo e merecemos vencer", disse Juninho, avaliando ter feito uma boa apresentação. "Para quem está com 36 anos, estou aguentando bem".

O técnico do Vasco, Ricardo Gomes, surpreendeu ao soltar a escalação sem Diego Souza no meio de campo. O jogador, de altos e baixos, mais baixos do que altos, foi barrado em detrimento de Bernardo, um meia mais participativo na defesa.

A mudança era necessária para dar mais pegada no setor com a entrada de Juninho, sem abrir mão de ofensividade.

A primeira boa chance surgiu aos 7 minutos, quando Márcio Careca cruzou e Alecsandro e Eder Luís chegaram atrasados. Depois, foi a vez de o Inter responder com boa trama de D?Alessandro, Zé Roberto e Leandro Damião, que chutou para defesa de Fernando Prass.

O gol veio aos 24. Juninho cobrou escanteio e Rômulo cabeceou firme. Muriel fez linda defesa, mas Eder Luís aproveitou o rebote e abriu o marcador. Seis minutos depois, o atacante acertou a trave após lançamento de Felipe.

O segundo tempo trouxe um futebol sonolento e muitos erros, principalmente por parte do Vasco. Eder Luís, Bernardo e Alecsandro não conseguiam explorar os contra-ataques iniciados por Juninho e Felipe O Inter dominava, mas não finalizava. Foi punido mais uma vez em jogada iniciada pelos pés de Juninho. Ele cobrou falta com veneno, Muriel espalmou para o meio da área e Dedé aproveitou de cabeça, dando números finais ao confronto.

VASCO - 2 - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca (Jumar); Rômulo, Juninho Pernambucano, Felipe (Diego Rosa) e Bernardo; Eder Luís (Diego Souza) e Alecsandro. Técnico - Ricardo Gomes.

INTER - 0 - Muriel; Nei, Bolívar, Juan e Kleber; Guiñazu, Glaydson, Fabrício (Gilberto) e D'Alessandro (Alex); Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico - Paulo Roberto Falcão.

Gols - Eder Luís, aos 24 minutos do primeiro tempo. Dedé, aos 38 minutos do segundo tempo; Cartões amarelos - Fagner, Diego Souza. Alex, Zé Roberto; Árbitro- Jailson Macedo de Freitas (BA); Renda e público - Não disponíveis; Local - Estádio de São Januário, no Rio.